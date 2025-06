POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Sicherheitstag "sicher.mobil.leben" (03.06.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Das Polizeipräsidium Konstanz hat sich am 03. Juni 2025 bei der bundesweiten Aktion "sicher.mobil.leben" beteiligt. Der Blickpunkt richtete sich auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. In Zahlen gesprochen, richteten die Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums 52 Kontrollstellen ein, an denen sie 448 Fahrzeuge kontrollierten. Da sich der Schwerpunkt der seit 2018 jährlich wiederkehrenden Aktion, dieses Jahr an den Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmer richtete, überprüften die Beamten den Verkehr vorwiegend an Schulen und Kindergärten. So kontrollierten sie 426 der Autos vor solchen Einrichtungen. Dabei stellten sie 129 Verstöße fest: 34 Kinder saßen nicht auf Kindersitzen, oder waren nicht vorschriftsmäßig angeschnallt. Zwölf Mal war die Ladung nicht richtig gesichert und 18 Mal monierten die Polizistinnen und Polizisten Parkverstöße. Zwei Verkehrsteilnehmer standen unter alkoholischer Beeinflussung, 30 Fahrzeugführer benutzten widerrechtlich das Handy und drei Mal wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die Polizei appelliert im Hinblick auf die festgestellten Verstöße auf die richtige Sicherung von Kindern im Auto zu achten. Kindersitze und Sicherheitsgurte retten im Ernstfall Leben und verhindern schwere Verletzungen. Laut Straßenverkehrsordnung müssen Kinder unter zwölf Jahren oder bis zu einer Körpergröße von 150 Zentimetern mit einem geeigneten Kindersitz gesichert werden. Auch diese Kontrollaktion hat leider wieder gezeigt, wie wichtig die Überwachungsmaßnahmen sind. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle sicherer zu machen.

