Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Gegenverkehr (03.06.2025)

VS-Villingen - K 5709 (ots)

Auf der Kreisstraße 5709 zwischen Kappel und Nordstetten ist es am Dienstag, gegen 22 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Nachdem ein 49-jähriger VW-Fahrer die Einmündung nach Obereschach in Richtung Nordstetten passierte, kam ihm in der folgenden Linkskurve ein Auto zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen. Er musste nach rechts ausweichen um eine Frontkollision zu vermeiden und stieß mit der rechten Leitplanke zusammen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Autofahrer im Gegenverkehr entfernte sich von der Unfallstelle. Es handelte sich um ein dunkles Auto, wahrscheinlich ein VW-Modell. Hierzu sucht das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, Zeugen.

