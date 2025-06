Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Rottweiler Straße (03.06.2025)

Niedereschach (ots)

Auf der Rottweiler Straße hat sich am Dienstag, gegen 16:30 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten ereignet. Um einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Linienbus einfahren zu lassen, bremste ein 66-Jähriger in einem VW ab. Im nachfolgenden Verkehr übersah das ein 28-jähriger, in einem VW-Kleintransporter und stieß mit dem Heck des VW-Sharan zusammen. Durch den Aufprall schob der Unfallverursacher das Auto des 66-Jährigen auf den Linienbus auf, wodurch sich der Senior leicht verletzte. Beide VW mussten in der Folge des Unfalls abgeschleppt werden. Im Linienbus verletzte sich niemand. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell