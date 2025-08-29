Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte nach Unfall

Töpen/Juchhöh (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 18:00 Uhr auf der Landesstraße 3002 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Töpen in Richtung Juchhöh. In einer Rechtskurve geriet er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund einer Ölspur auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden Fahrers.

Der 29-jährige Unfallverursacher sowie ein weiterer Insasse seines Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der 50-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Beseitigung der Ölspur und zur Bergung der Unfallfahrzeuge waren Reinigungsarbeiten erforderlich. Währenddessen kam es zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell