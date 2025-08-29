Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 29-Jähriger fährt alkoholisiert zur Polizei
Schleiz (ots)
Ein 29-Jähriger wurde gestern zum Selbststeller -ob bewusst oder unbewusst ist unbekannt. Der Mann vor kurz vor 10 Uhr mit seinem Pkw zur Schleizer Polizeidienststelle gefahren um etwas zu erfragen. Schon bei Betreten des Vorraums bemerkte der eingesetzte Beamte Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Kurz vor 10 Uhr ergab eine gerichtsverwertbare alkoholmessung einen Wert von über 1 Promille, so dass nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde.
