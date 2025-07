Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zur Vorbeugung

Wesel (ots)

Am Montag um 11 Uhr stahlen zwei bislang unbekannte Männer einer 84-jährigen Weselerin die Geldbörse an der Straße An der Brauerei.

Die Seniorin hob gegen 10.30 Uhr Geld in einem Geldinstitut an der Kurt-Kräcker-Straße ab. Als sie an der Straße An der Brauerei ankam, sprachen sie zwei unbekannte Männer unter dem Vorwand, sich nach einem Haus zu erkundigen, an.

Erst gegen 13 Uhr bemerkte die Weselerin, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Darin befanden sich Bargeld und eine Debitkarte. Zudem wurde Geld von ihrem Bankkonto abgebucht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die beiden Männer. Sie werden als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Zudem sollen sie jeweils schwarze Haare gehabt haben.

Einer von ihnen soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und einen beigen Mantel getragen haben. Der wird auf eine Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt und soll im vorderen Bereich keine Zähne gehabt haben.

Wem sind die Männer aufgefallen und wer kann Angaben zu ihnen machen?

Die Kriminalpolizei prüft, ob die beiden Täter die Frau bereits am Geldautomaten an der Kurt-Kräcker-Straße beobachtet haben. Hinweise dazu und zu der Kontaktaufnahme an der Straße An der Brauerei nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Zum Schutz vor Trickdiebstählen rät die Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Vorsicht, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie diese nicht unbeaufsichtigt ab.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

DF (Ref.-Nr. 250707-1100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell