POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl von Transporter

Voerde (ots) - Am Sonntag um 16.30 Uhr fiel ein 23-jähriger Voerder mit einer schwarzen Kurzwaffe am Jugendzentrum an der Friedrichfelder Straße auf. Zwei Zeugen beobachteten eine Jugendgruppe vor dem Eingang des Jugendzentrums. Ihren Angaben zufolge soll der 23-Jährige die Waffe aus seiner Hosentasche gezogen, durchgeladen und wieder in seine Tasche gesteckt haben. ...

