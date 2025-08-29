Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Trunkenheitsfahrten

Rudolstadt (ots)

In der vergangenen Nacht stellten Einsatzkräfte der Saalfelder Einsatzunterstützung zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss in Rudolstadt fest.

Gegen 23:00 Uhr wurde in der Oststraße ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte anschließend eine gerichtsverwertbare Messung. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kurz vor 02:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Gartenstraße einen 21-jährigen Fahrer. Auch bei ihm verlief ein Atemalkoholtest positiv mit einem Wert von über 0,9 Promille. Er wurde ebenfalls zur Dienststelle gebracht, wo eine beweissichere Messung durchgeführt wurde. Auch in diesem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell