PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletztem

L1087/ Triptis-Miesitz (ots)

Gestern Abend kam es gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1087 bei Triptis zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Miesitz kommend in Richtung Triptis. Beim Abbiegen nach links auf die Döblitzer Straße übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Mannes, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zeitweise zu Einschränkungen auf der Landesstraße 1087.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:44

    LPI-SLF: Zwölfjähriger von Pkw erfasst

    Sonneberg (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Sonneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein zwölfjähriger Junge war auf dem Weg zur Schule, als er in der Coburger Straße unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn trat. Dort stieß er mit der rechten Fahrzeugfront eines Pkw zusammen, den ein 69-jähriger Mann führte. Der Schüler erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Er wurde mit einem ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:44

    LPI-SLF: Alkoholisiert auf E-Roller unterwegs und Widerstand gegen Polizeibeamte

    Saalfeld/ Obernitz (ots) - Am Abend des 26.08.2025 wurden Rettungskräfte zu einer vermeintlich hilflosen Person zwischen Saalfeld und Obernitz gerufen. Während der beabsichtigten Behandlung im Rettungswagen flüchtete der Mann mit einem E-Roller in Richtung Obernitz. Im Rahmen anschließender Ermittlungen gelang es den eingesetzten Polizeikräften in Zusammenarbeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren