Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletztem

L1087/ Triptis-Miesitz (ots)

Gestern Abend kam es gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1087 bei Triptis zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Miesitz kommend in Richtung Triptis. Beim Abbiegen nach links auf die Döblitzer Straße übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Mannes, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zeitweise zu Einschränkungen auf der Landesstraße 1087.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell