Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwölfjähriger von Pkw erfasst

Sonneberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Sonneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein zwölfjähriger Junge war auf dem Weg zur Schule, als er in der Coburger Straße unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn trat. Dort stieß er mit der rechten Fahrzeugfront eines Pkw zusammen, den ein 69-jähriger Mann führte. Der Schüler erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizeiinspektion Sonneberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

