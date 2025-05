POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße

Karlsruhe (ots) - Ein Brand einer Garage löste am frühen Freitagmorgen einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Rüppurr aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet gegen 06:30 Uhr eine freistehende Garage in der Graf-Eberstein-Straße in Brand. Ein Anwohner bemerkte die Flammen und verständigte umgehend die Feuerwehr, die aufgrund rascher Löschmaßnahmen ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhinderte. Die ...

mehr