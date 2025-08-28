Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streifenwagenbesatzung ertappt junge Frau beim Beschmieren von Stromverteilerkasten

Rudolstadt (ots)

Eine Streifenbesatzung der Saalfelder Polizei traf am Mittwochabend kurz nach 22:00 Uhr in der Rudolstädter Marktstraße auf eine 21-Jährige, die mit einem Eddingstift Schriftzüge an einen Stromverteilerkasten sowie an ein Straßenhinweisschild auftrug. Die Beamten griffen unmittelbar ein und stellten die Personalien der jungen Frau fest. Im Anschluss übergab sie den Stift an die Polizeikräfte. Hinweise auf eine politische Motivation der Schmierereien liegen nicht vor. Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

