Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Oberköditz (ots)

Am Montag, gegen 15.15 Uhr, befuhr die 74-jährige Fahrerin eines PKW die Kreisstraße aus Richtung Oberköditz kommend in Richtung Horba. Hier kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

