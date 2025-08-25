PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Coffee with a Cop" am 27.08.2025 in Rudolstadt

LPI-SLF: "Coffee with a Cop" am 27.08.2025 in Rudolstadt
Rudolstadt (ots)

Am kommenden Mittwochvormittag findet "Coffee with a Cop" im Rahmen des Mittwoch-Marktes in Rudolstadt statt. Bei diesem Konzept der Thüringer Polizei sind Bürgerinnen und Bürger herzlich "auf einen Kaffee mit der Polizei" eingeladen und können so mit Kolleginnen und Kollegen der ortsansässigen Polizei ins Gespräch kommen. Für einen Plausch oder auch eine Beratung mit einer Kollegin der Kriminalprävention (insbesondere zu aktuellen Betrugsmaschen etc.) lädt die Landespolizeiinspektion Saalfeld in Zusammenarbeit mit dem Cafe "Eleven" aus Saalfeld herzlich zwischen 09.00 Uhr bis gegen 12.00 Uhr im Bereich der Marktstraße ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

