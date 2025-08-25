Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Drogeneinfluss führt zu Streckensperrung der Bahn

Sitzendorf (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in Sitzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Bergungsarbeiten bis heute Morgen gegen 06 Uhr andauerten.

Zunächst hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Tochter sei in einen Unfall verwickelt gewesen, nachdem sie einem Wildtier habe ausweichen müssen. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch anders dar:

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Mann mit seinem Daimler die Ortslage Sitzendorf in Richtung Mellenbach entlang. Auf Höhe des Bahnübergangs nahe des Freibades verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab, rutschte mehrere Meter einen Hang herunter und kam nahe der Bahngleise zum Stehen. Neben starken Beschädigungen am Fahrzeug selbst wurde auch eine massive Metallkonstruktion im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr beschädigt, was zu einer mehrstündigen Streckensperrung führte.

Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer als auch seine Tochter unverletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Drogentest ergab Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Bergungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen an den Bahngleisen dauerten bis in die Morgenstunden an und waren gegen 6 Uhr abgeschlossen. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Während der Unfallaufnahme wurde darüber hinaus bekannt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er gegen Zahlung abwenden.

