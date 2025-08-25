PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Drogeneinfluss führt zu Streckensperrung der Bahn

Sitzendorf (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in Sitzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Bergungsarbeiten bis heute Morgen gegen 06 Uhr andauerten.

Zunächst hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Tochter sei in einen Unfall verwickelt gewesen, nachdem sie einem Wildtier habe ausweichen müssen. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch anders dar:

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Mann mit seinem Daimler die Ortslage Sitzendorf in Richtung Mellenbach entlang. Auf Höhe des Bahnübergangs nahe des Freibades verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab, rutschte mehrere Meter einen Hang herunter und kam nahe der Bahngleise zum Stehen. Neben starken Beschädigungen am Fahrzeug selbst wurde auch eine massive Metallkonstruktion im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr beschädigt, was zu einer mehrstündigen Streckensperrung führte.

Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer als auch seine Tochter unverletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Drogentest ergab Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Bergungsmaßnahmen sowie Instandsetzungen an den Bahngleisen dauerten bis in die Morgenstunden an und waren gegen 6 Uhr abgeschlossen. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Während der Unfallaufnahme wurde darüber hinaus bekannt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er gegen Zahlung abwenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:37

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Saalfeld (ots) - Am Freitag, gegen 23.00 Uhr, befuhr der 42-jährige Fahrer eines PKW die B85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Trotzdem hinter ihm ein Streifenwagen fuhr, überholte der Mann bei unklarer Verkehrslage und durchzogener Sperrlinie, einen vor ihm fahrenden PKW. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Kontrolle versuchte sich der Mann vorerst durch Flucht zu entziehen. Bei deutlich überhöhter ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:36

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

    Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades den Weg aus Richtung Dorndorf kommend in Richtung Partschefeld. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem haltenden PKW. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 22:54

    LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Hirschberg (ots) - Ein 60-Jähriger wurde am 24.08.2025 gegen 04:05 Uhr in der Lobensteiner Straße in Hirschberg mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein entzogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren