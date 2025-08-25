Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weitere Geschädigte nach Zwischenfall vom 17.08.2025 in Südthüringenbahn gesucht

Steinach/ Sonneberg (ots)

Am Sonntag, dem 17.08.2025, kam es am Nachmittag zu einem Vorfall in einem Zug der Südthüringen, woraufhin mehrere Fahrgäste über Atembeschwerden klagten- es wurde bereits polizeilich berichtet. Durch Zeugenhinweise werden die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung nun gegen einen 59-Jährigen aus dem Landkreis Sonneberg geführt. Mutmaßlich handelte es sich bei der Substanz um Reizgas. Inwieweit das Spray auf Höhe der Zugtoilette möglicherweise aus dem mitgeführten Rucksack des Mannes herausfiel oder benutzt wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es werden jedoch noch mögliche, weitere Kindern und Jugendliche gesucht, die Zeugen zufolge durch das ausgetretene Gas Atembeschwerden/ Husten etc. hatten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell