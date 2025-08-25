PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weitere Geschädigte nach Zwischenfall vom 17.08.2025 in Südthüringenbahn gesucht

Steinach/ Sonneberg (ots)

Am Sonntag, dem 17.08.2025, kam es am Nachmittag zu einem Vorfall in einem Zug der Südthüringen, woraufhin mehrere Fahrgäste über Atembeschwerden klagten- es wurde bereits polizeilich berichtet. Durch Zeugenhinweise werden die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung nun gegen einen 59-Jährigen aus dem Landkreis Sonneberg geführt. Mutmaßlich handelte es sich bei der Substanz um Reizgas. Inwieweit das Spray auf Höhe der Zugtoilette möglicherweise aus dem mitgeführten Rucksack des Mannes herausfiel oder benutzt wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es werden jedoch noch mögliche, weitere Kindern und Jugendliche gesucht, die Zeugen zufolge durch das ausgetretene Gas Atembeschwerden/ Husten etc. hatten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:24

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachungen

    Rudolstadt/ Gorndorf (ots) - Im Laufe des Samstags wurde auf der Bundesstraße 85/ Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Mehr als 3600 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle in Richtung Saalfeld bei erlaubten 70 km/h (60 Km/h für LKW). Es wurden 267 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 47 Fällen, 1x davon ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:23

    LPI-SLF: Unfall unter Drogeneinfluss führt zu Streckensperrung der Bahn

    Sitzendorf (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 00:30 Uhr in Sitzendorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Bergungsarbeiten bis heute Morgen gegen 06 Uhr andauerten. Zunächst hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Tochter sei in einen Unfall verwickelt gewesen, nachdem sie einem Wildtier habe ausweichen müssen. Vor Ort ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:37

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Saalfeld (ots) - Am Freitag, gegen 23.00 Uhr, befuhr der 42-jährige Fahrer eines PKW die B85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Trotzdem hinter ihm ein Streifenwagen fuhr, überholte der Mann bei unklarer Verkehrslage und durchzogener Sperrlinie, einen vor ihm fahrenden PKW. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Kontrolle versuchte sich der Mann vorerst durch Flucht zu entziehen. Bei deutlich überhöhter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren