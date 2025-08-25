PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachungen

Rudolstadt/ Gorndorf (ots)

Im Laufe des Samstags wurde auf der Bundesstraße 85/ Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Mehr als 3600 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle in Richtung Saalfeld bei erlaubten 70 km/h (60 Km/h für LKW). Es wurden 267 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 47 Fällen, 1x davon Fahrverbot, erwartet Verkehrsteilnehmer ein Bußgeldverfahren. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 128 km/h.

Auch am Sonntag wurde im Laufe des Tages eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 281 auf Höhe Gorndorf durchgeführt. Bei erlaubten 100 km/h (80 km/h für LKW) durchfuhren während der Überwachung mehr als 2000 Fahrzeuge die Messstelle in Richtung Saalfeld. Der überwiegende Teil der Geschwindigkeitsverstöße bewegte sich im Bereich der Verwarngelder, in 58 Fällen wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Vier Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 159 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

