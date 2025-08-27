PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert auf E-Roller unterwegs und Widerstand gegen Polizeibeamte

Saalfeld/ Obernitz (ots)

Am Abend des 26.08.2025 wurden Rettungskräfte zu einer vermeintlich hilflosen Person zwischen Saalfeld und Obernitz gerufen. Während der beabsichtigten Behandlung im Rettungswagen flüchtete der Mann mit einem E-Roller in Richtung Obernitz.

Im Rahmen anschließender Ermittlungen gelang es den eingesetzten Polizeikräften in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, den Beschuldigten festzustellen. Beim Antreffen zeigte sich der 33-jährige Saalfelder aggressiv, versuchte erneut zu flüchten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er konnte schließlich fixiert und unter Kontrolle gebracht werden.

Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte neben der medizinischen Versorgung auch eine Blutprobenentnahme. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in psychiatrische Behandlung eingewiesen.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

