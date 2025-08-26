Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand von rund einem Hektar Wald

Sonneberg/ Friedrichsthal (ots)

Am Montagmittag geriet im Bereich Friedrichsthal aus bislang unbekannter Ursache eine ca. 1 Hektar große Waldfläche an einem Steilhang in Brand. Nach einem rund dreistündigen Löscheinsatz konnte das Feuer kontrolliert werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt. Über die Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Auch zur Brandentstehung können momentan keine Angaben gemacht werden, die KPI Saalfeld ist in die Ermittlungen der Sonneberger Polizei involviert. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandausbruch machen können, wenden sich mit Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0221441 an die Sonneberger Polizei.

