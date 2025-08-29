Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Undlsk mit mehreren Schwerverletzten

Saalfeld/ Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16:00 Uhr die Bundesstraße von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Kurz nach der Einfahrt zum Betonwerk geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Die Beifahrerin des 49-Jährigen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Auch die 56- und 66-jährigen Insassen des entgegenkommenden Pkw erlitten schwere Verletzungen und waren ebenfalls eingeklemmt. Nach derzeitigen Erkenntnissen schweben die Verletzten nicht in Lebensgefahr.

Beide Unfallfahrzeuge wurden massiv beschädigt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste die B85 im betroffenen Abschnitt mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Inwieweit eine gesundheitliche Ursache beim Unfallverursacher vorlag, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell