PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 88-Jähriger durch Unfall verletzt

B281 Saalfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es auf der Bundesstraße 281 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Der Mann war gegen 09:50 Uhr von Arnsgereuth kommend in Richtung Saalfeld unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend wurde der Pkw zurückgeschleudert und kam mit der Front im Straßengraben zum Stillstand.

Der 88-Jährige erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:26

    LPI-SLF: Undlsk mit mehreren Schwerverletzten

    Saalfeld/ Rudolstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16:00 Uhr die Bundesstraße von Rudolstadt in Richtung Saalfeld. Kurz nach der Einfahrt zum Betonwerk geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:45

    LPI-SLF: Unfall mit Verletztem

    L1087/ Triptis-Miesitz (ots) - Gestern Abend kam es gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1087 bei Triptis zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Miesitz kommend in Richtung Triptis. Beim Abbiegen nach links auf die Döblitzer Straße übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Mannes, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:44

    LPI-SLF: Zwölfjähriger von Pkw erfasst

    Sonneberg (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Sonneberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein zwölfjähriger Junge war auf dem Weg zur Schule, als er in der Coburger Straße unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn trat. Dort stieß er mit der rechten Fahrzeugfront eines Pkw zusammen, den ein 69-jähriger Mann führte. Der Schüler erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Er wurde mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren