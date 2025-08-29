Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 88-Jähriger durch Unfall verletzt

B281 Saalfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es auf der Bundesstraße 281 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Der Mann war gegen 09:50 Uhr von Arnsgereuth kommend in Richtung Saalfeld unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend wurde der Pkw zurückgeschleudert und kam mit der Front im Straßengraben zum Stillstand.

Der 88-Jährige erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell