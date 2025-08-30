Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Schleiz (ots)
Am Samstag, den 30.08.2025, ereignete sich zwischen 12:35 Uhr und 12:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Sonderpostenbaumarktes in Schleiz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr im oben genannten Zeitraum gegen das Fahrzeugheck eines abgeparkten silberfarbenen VW Golfes. Nachfolgend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.
Wer sachdienliche Angaben zum Fluchtfahrzeug oder Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich bei der PI Saale-Orla (03663-4310) unter Angabe des Aktenzeichen 0226207/2025 zu melden.
