PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schleiz (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, ereignete sich zwischen 12:35 Uhr und 12:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Sonderpostenbaumarktes in Schleiz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr im oben genannten Zeitraum gegen das Fahrzeugheck eines abgeparkten silberfarbenen VW Golfes. Nachfolgend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Angaben zum Fluchtfahrzeug oder Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich bei der PI Saale-Orla (03663-4310) unter Angabe des Aktenzeichen 0226207/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:39

    LPI-SLF: Verletzte nach Unfall

    Töpen/Juchhöh (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 18:00 Uhr auf der Landesstraße 3002 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Töpen in Richtung Juchhöh. In einer Rechtskurve geriet er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund einer Ölspur auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden Fahrers. Der 29-jährige Unfallverursacher sowie ein weiterer ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:34

    LPI-SLF: 29-Jähriger fährt alkoholisiert zur Polizei

    Schleiz (ots) - Ein 29-Jähriger wurde gestern zum Selbststeller -ob bewusst oder unbewusst ist unbekannt. Der Mann vor kurz vor 10 Uhr mit seinem Pkw zur Schleizer Polizeidienststelle gefahren um etwas zu erfragen. Schon bei Betreten des Vorraums bemerkte der eingesetzte Beamte Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Kurz vor 10 Uhr ergab eine gerichtsverwertbare alkoholmessung einen Wert von über 1 Promille, so dass nun eine ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:33

    LPI-SLF: Zwei Trunkenheitsfahrten

    Rudolstadt (ots) - In der vergangenen Nacht stellten Einsatzkräfte der Saalfelder Einsatzunterstützung zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss in Rudolstadt fest. Gegen 23:00 Uhr wurde in der Oststraße ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte anschließend eine gerichtsverwertbare Messung. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Kurz vor 02:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren