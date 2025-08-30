PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Einbruch bei der Agrar Seubtendorf

Tanna - Seubtendorf (ots)

In der Nacht vom 29.08 zum 30.08.2025 kam es zu einem erneuten Einbruch bei der Rinderhof Agrar in der Ortslage Seubtendorf. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Milchautomat aufgebrochen und die darin befindliche Kasseneinheit entwendet. Derzeit beläuft sich das entwendete Beutegut auf ca. 60-70 Euro.

Wer hat in der besagten Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Seubtendorf feststellen können? Die Polizeiinspektion Saale-Orla nimmt sachdienliche Angaben unter Angabe des Aktenzeichens 0226078/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

