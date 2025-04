POL-KR: Unbekannter stiehlt Handtasche von Beifahrersitz - Zeuge gesucht

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (2. April 2025) gegen 20:30 Uhr wollten Polizisten in Zivil einen Pkw-Fahrer kontrollieren, der vor dem Gymnasium am Stadtpark Uerdingen parkte. Als sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gaben, flüchtete der Unbekannte über eine Wiese in Richtung Friesenstraße. Er konnte kurze Zeit später durch eine uniformierte ...

mehr