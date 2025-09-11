Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Verkehrsunfallflucht: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Am Dienstagvormittag, gegen 11:10 Uhr, kam es in Wallenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken aus einer Parkbucht vor einem Imbiss an der Hollager Straße, unweit der Adenauerallee, einen links neben ihm abgestellten Opel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein rotes, höheres Auto gehandelt haben, ähnlich einer Mercedes A-Klasse. Der Fahrer soll ein älterer Mann gewesen sein. Ein bislang namentlich nicht bekannter Zeuge beobachtete den Vorfall und machte die Halterin des Opels auf das Geschehen aufmerksam.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Wallenhorst unter 05407/857000 entgegen. Insbesondere wird auch der unbekannte Zeuge gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

