Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Nachtrag zum Leichenfund in der Piesberger Straße - Obduktion schließt Gewaltverbrechen aus

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, fanden Einsatzkräfte am Mittwoch in einer städtischen Notunterkunft einen 37-Jährigen leblos sowie einen 57-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen vor.

siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6115340

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein Zustand ist inzwischen stabil.

Der Leichnam des 37-Jährigen wurde am Donnerstagvormittag obduziert, um Klarheit über die Todesursache zu erlangen. Nach dem Ergebnis liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.

Die Polizei bittet von weiteren Nachfragen hinsichtlich der Todesursache abzusehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell