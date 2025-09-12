PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Diebstahl eines Wohnmobils - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstagabend (23 Uhr) bis Freitagmorgen (6 Uhr) kam es zu einem Diebstahl eines Wohnmobils in der Carl-Schade-Straße. Das Wohnmobil vom Typ Citroen Hymer EXT 580 Pure war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt und wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen EL-MP 958 gefahren. Die Polizei Quakenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich telefonisch unter 05431/907760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

