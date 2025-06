POL-EU: Zeugin informiert Polizei über alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Mechernich (ots) - Am Sonntag (8. Juni) versuchten zwei bislang Unbekannte um 2.54 Uhr in eine Tankstelle auf der Landstraße in Mechernich-Roggendorf einzubrechen. Ein Unbekannter schlug mit einem Hammer ein Loch in die Schaufensterscheibe. Der zweite Unbekannte griff durch das Loch und beschädigte das dort angebrachte Rollgitter. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin beide Personen in einen Pkw (VW Golf 8 ...

