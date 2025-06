POL-EU: Scheiben von Burg beschädigt

Bad Münstereifel (ots) - Am Montag(9. Juni) kollidierte um 12.45 Uhr ein 67-jähriger Kradfahrer aus Belgien mit einer 47-jährigen Radfahrerin aus Euskirchen auf der Schleidstraße in Bad Münstereifel. Der Kradfahrer befuhr in einer Motorradgruppe die Schleidstraße in Bad Münstereifel von Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Scheuren. Die ...

mehr