Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Hammer die Scheibe von Tankstelle eingeschlagen

Mechernich (ots)

Am Sonntag (8. Juni) versuchten zwei bislang Unbekannte um 2.54 Uhr in eine Tankstelle auf der Landstraße in Mechernich-Roggendorf einzubrechen.

Ein Unbekannter schlug mit einem Hammer ein Loch in die Schaufensterscheibe. Der zweite Unbekannte griff durch das Loch und beschädigte das dort angebrachte Rollgitter.

Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin beide Personen in einen Pkw (VW Golf 8 GTI) stiegen und über die Landstraße in Fahrtrichtung Euskirchen flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Beide Personen waren dunkel bekleidet und maskiert.

Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden bei einem vorherigen Diebstahl entwendet.

Die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Fall des Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251-799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell