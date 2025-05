Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht, falsche Bankmitarbeiter! Trickbetrüger bringen Wittenerin (88) um Bargeld und EC-Karte - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Nach einem Trickbetrug in Witten am Mittwoch, 28. Mai, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Seniorin (88) ist Opfer falscher Bankmitarbeiter geworden.

Gegen 11.30 Uhr meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter auf dem Telefon der 88-Jährigen. Dieser gab vor, dass es auf dem Konto der Seniorin zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, weswegen man einen Betrugsverdacht hegen würde. Um dies zu überprüfen, müsse die Frau ihre Daten und ihre PIN nennen. Ein weiterer Bankangestellter müsse zudem die EC-Karte persönlich bei der Wittenerin abholen, da diese für die Kriminalpolizei benötigt werden würde.

Als der vermeintliche Mitarbeiter dann kurze Zeit später an der Haustür der Frau klingelte, gewährte sie dem Betrüger Zugang in ihre Wohnung an der Heinrichstraße nahe der Wittener Straße. Sie händigte ihm die geforderte Bankkarte sowie Bargeld aus. Anschließend verließ der Mann die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Beschrieben wird er als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Er habe eine helle Jacke getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Wir können nicht oft genug warnen: Trickdiebe sind erfinderisch! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um persönliche Daten oder Geld bittet und legen Sie auf. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Expertinnen und Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040). Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell