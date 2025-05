POL-BO: Mögliches Kfz-Rennen auf der Wittener Straße - Autos, Führerscheine und Handys weg

Bochum (ots) - Vorsicht Trickbetrüger! Drei Tatverdächtige haben am Mittwoch, 28. Mai, eine Seniorin (85) aus Bochum um ihr Bargeld gebracht. Die Kripo fahndet nach dem Trio und bittet um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich an der Straße "Am Neggenborn" im Bereich Mansfelder Straße/Ambergweg. Dort klingelte es gegen 12 Uhr an der Wohnungstür einer 85-jährigen Bochumerin. Eine unbekannte Frau gab sich als ...

mehr