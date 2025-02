Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250225 - 0203 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme von drei Einbrechern

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagmittag (23. Februar 2025) nahm die Polizei drei Männer fest, die zuvor in ein Lebensmittelgeschäft einbrachen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, hebelten die Einbrecher gegen 13:45 Uhr die Zugangstür des Geschäftes auf und gelangten so in das Objekt in der Ferdinand-Porsche-Straße. In dem Laden zerkleinerten sie dort gelagerte Kupferrohre, wurden allerdings von einem Zeugen bei der Tatausführung gestört. Daraufhin flüchteten die drei Tatverdächtigen ohne Beute. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte das Diebestrio in einem Fahrzeug fest.

Die Tatverdächtigen im Alter von 32, 45 und 50 Jahren brachte eine Streifenbesatzung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell