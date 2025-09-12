PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Obduktionsergebnis nach Leichenfund im Mittellandkanal

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstagabend ein weiblicher Leichnam An der Marina im Mittellandkanal aufgefunden.

(Link zur ursprünglichen Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6114543 )

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Identität der Verstorbenen. Am heutigen Tage erfolgte die Obduktion der Frau. Dabei konnte bestätigt werden, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 42-Jährige aus Bad Essen handelt und keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vorliegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

