POL-MG: Hubschrauber im Einsatz über Pongs

Die Polizei Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag, 5. Juli, mit mehreren Streifenteams nach einem Tatverdächtigen gefahndet, den aufmerksame Zeugen bei einem Einbruch beobachtet hatten. An dem Einsatz waren auch ein Diensthund sowie ein Hubschrauber beteiligt.

Gegen 13.25 Uhr meldeten Anwohner der Polizei einen Unbekannten, der sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zu einem Grundstück an der Pongser Straße verschafft hatte: Der Mann sei über den Gartenzaun eines Einfamilienhauses geklettert, so die Zeugen. Einsatzkräfte der Polizei stellten kurz darauf fest, dass jemand die Terrassentür beschädigt hatte, in das Haus eingedrungen und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet war.

In der Folge fahndeten mehrere Streifenteams nach dem Verdächtigen, wobei sie Unterstützung durch einen Hubschrauber und - im weiteren Verlauf - durch einen Diensthundführer erhielten. Die Suche nach dem Mann selbst verlief ohne Ergebnis, auf seiner Flucht hatte er jedoch die Tatbeute zurückgelassen: Die Beamten fanden Diebesgut in der Nähe des Tatorts und stellten es sicher. Es konnte bereits den Hauseigentümern zugeordnet werden.

Die Kriminalpolizei untersuchte das betroffene Haus, sicherte dort mögliche Spuren und hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (et)

