PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer leicht verletzt

Hörselberg-Hainich/Sättelstädt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Motorradfahrer und einem 78-jährigen Fahrer eines Peugeot kam es am Freitag, gegen 18:30 Uhr. Der Pkw-Fahrer befuhr die Hastrungsfelder Straße in Richtung Mechterstädt. An der Einmündung zur Hörselstraße übersah der 78-Jährige beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 62-Jährige verletzte sich leicht. Sowohl an der BMW als auch am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. (Bezugsnummer 0246097/2025) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 09:23

    LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Eisenach (ots) - Am Freitagnachmittag geriet in der Mühlhäuser Straße ein 37-jähriger Mazdafahrer in eine Polizeikontrolle. Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis, daher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (Bezugsnummer 0245891/2025) Ebenfalls ohne gütige Fahrerlaubnis fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer, welcher in der Julius-Lippold-Straße von der Polizei angehalten wurde. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 22:02

    LPI-GTH: Fahren unter THC-Einfluss

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend wurde ein PKW Ford in Gotha / Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 27-jährigen Fahrer positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 22:01

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr versuchten offenbar zwei männliche Personen in eine Bäckereifiliale am Neumarkt einzubrechen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und versuchten anschließend in die im Gebäude befindliche Bäckereifiliale zu gelangen. Als dies misslang flüchteten die beiden Personen fußläufig in Richtung Hauptmarkt. Ein Zeuge beschrieb die Beiden als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren