Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer leicht verletzt

Hörselberg-Hainich/Sättelstädt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Motorradfahrer und einem 78-jährigen Fahrer eines Peugeot kam es am Freitag, gegen 18:30 Uhr. Der Pkw-Fahrer befuhr die Hastrungsfelder Straße in Richtung Mechterstädt. An der Einmündung zur Hörselstraße übersah der 78-Jährige beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 62-Jährige verletzte sich leicht. Sowohl an der BMW als auch am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. (Bezugsnummer 0246097/2025) (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell