Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Brand am Westbahnhof - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte setzten am Samstag, gegen 02:00 Uhr, erneut die Holzüberdachung des Westbahnhofs in Brand. Die Bundespolizei und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Der erneut entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Bahnstrecke war circa zwei Stunden voll gesperrt. Bereits am 31.08.2025 kam es zu einem Brand am Westbahnhof, bei dem von Brandstiftung ausgegangen wird. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0246216/2025). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell