POL-HI: Ein Blick hinter die Kulissen - Ferienpass-Aktion im Polizeikommissariat Alfeld

Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - In der Zeit vom 08.07.2025, 16:00 Uhr bis zum 09.07.2025, 06:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Neubau des Gymnasiums in Sarstedt. Bislang unbekannte Täter brachen mehrere Türen des Objektes auf und entwendeten aus dem Gebäude einen tragbaren Lautsprecher. Im gleichen Zeitraum wurde ein Sonnensegel auf dem Außengelände zerschnitten. Ein Zusammenhang beider Taten wird geprüft. ...

