Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti - Zeugenaufruf

Creuzburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag brachten Unbekannte an einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße ein schwarzes Graffito auf zwei Fensterscheiben auf und verursachten dadurch Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0246750/2025). (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

