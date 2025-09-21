Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Gotha im östlichen Landkreis zwei Zweiradfahrer im Alter von 26 und 20 Jahren. Beide waren mit elektrisch angetriebenen Zweirädern unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter des 26jährigen keine Zulassung für den deutschen Verkehr besaß und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erreicht. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte die entsprechende Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Beim zweiten Gefährt handelte es sich um ein E-Bike, an welchem derart Manipulationen vorgenommen wurden, dass dieses, ohne in die Pedalen zu treten, von alleine fuhr. Auch der 20jährige konnte keine entsprechende Fahrberechtigung vorweisen. Für beide Zweiräder fehlten zudem die entsprechenden Versicherungen. Die Zweiräder wurden sichergestellt und bei dem 26jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell