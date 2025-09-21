PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Gotha im östlichen Landkreis zwei Zweiradfahrer im Alter von 26 und 20 Jahren. Beide waren mit elektrisch angetriebenen Zweirädern unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass der E-Scooter des 26jährigen keine Zulassung für den deutschen Verkehr besaß und eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erreicht. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte die entsprechende Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Beim zweiten Gefährt handelte es sich um ein E-Bike, an welchem derart Manipulationen vorgenommen wurden, dass dieses, ohne in die Pedalen zu treten, von alleine fuhr. Auch der 20jährige konnte keine entsprechende Fahrberechtigung vorweisen. Für beide Zweiräder fehlten zudem die entsprechenden Versicherungen. Die Zweiräder wurden sichergestellt und bei dem 26jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:19

    LPI-GTH: Auto steht verlassen an einem Baum

    LK Gotha (ots) - Ein 23jähriger Hyundaifahrer kam am Sonntagfrüh gegen 04:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Goldbach und Eberstädt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er verließ danach die Unfallstelle zu Fuß. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den verunfallten Pkw, woraufhin die Polizei zum Einsatz kam. Nachdem die Beamten den Fahrzeugführer und seinen Aufenthalt ermittelten, wurde ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:09

    LPI-GTH: Geldbörse entwendet

    Gotha (ots) - In der Nacht vom Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter in Gotha, Georg-Herwegh-Straße 10 aus einem unverschlossenen Pkw die Geldbörse des Eigentümers entwendet. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ahornweg in Siebleben einem Ortsteil von Gotha. In beiden Fällen wurden durch den Täter diverse Dokumente, Bankkarten und Bargeld erbeutet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle Fahrzeugbesitzer ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 09:27

    LPI-GTH: Graffiti - Zeugenaufruf

    Creuzburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag brachten Unbekannte an einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße ein schwarzes Graffito auf zwei Fensterscheiben auf und verursachten dadurch Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0246750/2025). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren