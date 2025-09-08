Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Glimpflicher Unfall an Schiffdorfer Kreuzung: Sechs Beteiligte Personen - keiner Verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

In den späten Abendstunden des 06. September 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei gegen 23:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreuzung Zum Feldkamp/Sellstedter Straße alarmiert.

Kurz zuvor kam es hier zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden. Die Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge hatten großes Glück, da keiner von Ihnen verletzt wurde oder ins Krankenhaus musste. Der weiße Volkswagen war während des Unfalls mit fünf Personen besetzt, der blaue Golf mit einer Person.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Polizei bei der Verkehrssicherung, leuchteten die Einsatzstelle aus und sicherten die beiden Fahrzeuge. Zu der Schadenshöhe oder der Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell