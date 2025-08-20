Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr kann Ausbreitung verhindern - Angler setzt Notruf ab

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am vergangenen Dienstag, den 19 August 2025, wurden die Feuerwehren aus Spaden, Wehden und Bramel gegen 15:00 Uhr zu einem Feuer alarmiert. Ein Angler, welcher auf dem Weg zu seinem Angelplatz war, stellte auf einer Wiesenfläche an der Geeste eine Rauchentwicklung aus einem Haufen Torf fest. Daraufhin setzte der aufmerksame Angler den Notruf ab und schilderte die Situation.

Noch vor Ausfahrt der ersten Einsatzkräfte aus Spaden wurde sich entschieden mit dem geländegängigen Löschfahrzeug der Spadener Brandschützer als erstes Auszurücken. Diese Entscheidung stellte sich bereits auf Anfahrt zur Einsatzstelle sinnvoll heraus, da die Wege in dem Gebiet in einem sehr schlechten Zustand sind.

Nachdem die Brandstelle gefunden wurde, konnte das Feuer mittels Schnellangriff des Löschfahrzeuges gelöscht werden. Auch die umgebende Vegetation wurde vorsorglich bewässert. Aus welchen Gründen es zu diesem Einsatz kam, kann durch die Feuerwehr nicht beantwortet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell