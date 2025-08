Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: +++ Pferd durch Feuerwehr aus Graben gerettet +++

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Morgenstunden, des 26. Juli 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 08:09 Uhr in die Wehdener Straße alarmiert. Eine Besitzerin eines Pferdes meldete, dass ihr Pferd in einem Graben festsitzt und sich nicht mehr eigenständig retten kann.

Umgehend machten sich die Kameradinnen und Kameraden auf dem Weg zur Einsatzstelle und erkundeten die Lage vor Ort. Bereits schnell konnte festgestellt werden, dass weitere Unterstützung erforderlich ist, weshalb ein Trecker organisiert wurde. Ebenfalls kurz nach der Feuerwehr traf auch eine Tierärztin ein.

Das Tier wurde für die Rettungsmaßnahmen leicht sediert, um die Verletzungsgefahr sowohl für das Tier als auch die Rettungskräfte zu minimieren. Mit Muskelkraft und unter vollem Körpereinsatz im Graben und dessen Schlamm konnte ein Gurt unter dem Pferd durchgeführt werden, um so Mithilfe des Frontladers des Traktors das Tier zu retten.

Nachdem das Pferd gerettet wurde, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und die Einsatzstelle verlassen. Das Tier wurde weiter durch die Tierärztin vor Ort behandelt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell