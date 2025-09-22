LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)
In das Firmengebäude eines Werkzeugherstellers in der Straße "In den Langen Lehden" versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Tat ereignete sich am 20. September, gegen 02.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0246235/2025) entgegen. (jd)
