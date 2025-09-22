PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

In das Firmengebäude eines Werkzeugherstellers in der Straße "In den Langen Lehden" versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam einzudringen. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Tat ereignete sich am 20. September, gegen 02.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0246235/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

