LPI-GTH: Platzverweis nicht nachgekommen
Eisenach (ots)
Am 19. September, gegen 11.30 Uhr befand sich ein 25-Jähriger (eritreisch) auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bereich Kupferhammer. Er randalierte offenbar in dem Einkaufsmarkt. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Damit war der 25-Jährige offensichtlich nicht einverstanden und griff die Beamten körperlich an. Im weiteren Verlauf fixierten die Beamten den Mann. Dieser wurde auf Weisung in ein Fachkrankenhaus gebracht. (jd)
