Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Reihenendhaus in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag, 11. September 2025, in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses in der Paul-Klee-Straße aufgehebelt. Im Haus durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und entwendeten vor allem Schmuck und Uhren.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Paul-Klee-Straße bzw. in den benachbarten Nebenstraßen gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

