Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten ist am Donnerstag, 11. September 2025, gegen 08:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 32-jähriger Bremer mit einem Mitsubishi auf dem rechen Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und dem Parkplatz Hemmelsberg war er durch einen Blick auf das Navigationsgerät abgelenkt, erkannte den vorausfahrenden Sattelzug eines 43-Jährigen aus Hannover zu spät und fuhr auf das Heck vom Sattelanhänger auf.

Am Mitsubishi entstanden erhebliche Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Am Sattelanhänger entstanden weitere Schäden in Höhe von 5.000 Euro.

