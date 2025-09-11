Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Geldbeutels in Wildeshausen +++ Zeuge gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine ältere Frau ist am Mittwoch, 10. September 2025, in Wildeshausen von einem unbekannten Mann bestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen.

Die 79-jährige Frau aus Wildeshausen befand sich zwischen 13:20 und 13:30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Auf dem Fußweg, der die Heem- und Ladestraße miteinander verbindet, sprach sie ein unbekannter Mann an und bat um eine Wegbeschreibung. Im Gespräch öffnete er die am Rollator der Frau hängende Handtasche und entwendete die enthaltene Geldbörse. Kurz nach der Tat führte die Frau noch auf dem Weg ein Gespräch mit einem dunkel gekleideten Mann, der mit einem schwarzen, etwa kniehohen Hund spazieren war.

Dieser Mann wird nun gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen. Möglicherweise kann er eine Beschreibung des Taschendiebs abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell