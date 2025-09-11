PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schmorbrand in Reihenhaus +++ Rauchmelder und Nachbarn verhindern Schlimmeres

Delmenhorst (ots)

Der Alarm eines Rauchmelders und aufmerksame Nachbarn haben am Mittwoch, 10. September 2025, vermutlich den Brand eines Reihenendhauses in Delmenhorst verhindert.

Eine Bewohnerin eines Hauses in der Teppichstraße wurde gegen 13:15 Uhr auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam. Nahezu zeitgleich passierte ein weiterer Nachbar ein Reihenendhaus, aus dem er Rauch aufsteigen sah. Er klingelte an der Haustür und in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die parallel alarmierte Feuerwehr Delmenhorst rückte mit 21 Einsatzkräften zum Brandort aus, zu dem sie mit einem bei Angehörigen hinterlegten Schlüssel schnell Zutritt erlangten. Im Erdgeschoss des Hauses entdeckten sie einen Schmorbrand, den sie schnell löschen konnten. Personen befanden sich nicht im Haus. Durch die schnelle Entdeckung des Brandes entstanden lediglich geringe Schäden.

Aufgrund des erheblichen Brandgeruchs im Haus verbrachten die später zurückkehrenden Hausbewohner die Nacht aber in einem Hotel.

