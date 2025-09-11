Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Unfall in Nordenham leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 03. September 2025, ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Nordenham verletzt worden. Nachdem der Unfall nachträglich zur Anzeige gebracht worden ist, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die 34-jährige Nordenhamerin gab an, dass sie am Unfalltag, gegen 07:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Viktoriastraße in Richtung Weser unterwegs gewesen sei und an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße vor der roten Ampel habe halten müssen. Bei Grünlicht sei sie angefahren und habe dabei im Augenwinkel eine weitere Fahrradfahrerin erblickt, die die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte befahren habe. Beide Frauen haben ausweichen müssen, wodurch die 34-Jährige zu Fall kam und Verletzungen erlitt, die sie medizinisch behandeln lassen musste. Die zweite Radfahrerin habe die Fahrt in Richtung Stadtmitte fortgesetzt und sich vom Unfallort entfernt. Sie wurde als

- dunkelhaarig mit Bob-Haarschnitt - Brillenträgerin - ca. 50 bis 60 Jahre alt

beschrieben. Wer den Unfall in der vergangenen Woche beobachtet hat und möglicherweise Hinweise zur gesuchten Radfahrerin geben kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

